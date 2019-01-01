مستشار مفتي الجمهورية: صلاة العيد بالمنزل لها نفس ثواب المسجد

قال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الإمام الشافعي استحسن تكبير المصريين في العيد، موضحًا أن العلماء استحبوا ترديد كلمة التوحيد يوم عرفة.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن التزويد من التوحيد يوم عرفة يطلع الله على الخلائق ويغفر لهم، وهناك أيضًا عبادات متعددة النفع لابد منها، مثل الصدقة الجارية وتقديم الصدقات للفقراء والمساكين والأرامل.

وتابع أن إحياء يوم العيد بالتكبير والصلاة، ومن أحيا يوم العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وصلاة العيد سنة مؤكدة وليست فريضة، ويمكن صلاتها في المنزل بدون خطبة ولكن فردًا وليست جماعة، ولها نفس أجر صلاة المنزل، طالما هناك عذرًا.