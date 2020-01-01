الحكومة الألمانية تعتزم حماية العاملين الموسميين في الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير العمل الألماني، أن الحكومة الاتحادية تعتزم توفير المزيد من الحماية من الاستغلال للعاملين الموسميين بالاتحاد الأوروبي، مثل العاملين في زراعة الخضروات أو الفواكه للسوق الألمانية.



وقال وزير العمل هوبرتوس هايل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إننا نسعى في إطار رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي لتحفيز إجراءات حماية القوى العاملة الموسمية على مستوى أوروبي".



وأضاف هايل: "القاعدة الأساسية يجب أن تتمثل في أن يتم معاملة الأشخاص الذين يعملون لدينا في أوروبا على نحو عادل- بغض النظر عن موطنهم. يجب ألا يتم التسامح في استغلال أشخاص في أوروبا بعد الآن".



يشار إلى أن هناك آلاف الأشخاص المنحدرين من إفريقيا يعملون في إسبانيا لحصاد الخضروات والفاكهة للأسواق الألمانية-غالبا في ظروف سيئة.



يذكر أنه تم إقرار مشروع قانون مقدم من هايل في مجلس الوزراء أمس الأربعاء بشأن حظر عقود في قطاع صناعة اللحوم الألمانية.



وأضاف الوزير الألماني: "سوف نتفق في إطار رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء أيضا على إجراءات للسيطرة بشكل أقوى على الالتزام بحماية العمل"، وأكد ضرورة تحقيق تنسيق أفضل.



وتابع هايل: "سوف يتم مناقشة ذلك في إسبانيا أيضا، حيثما يتم زراعة كثير من الفواكه والخضروات للسوق الألمانية".



وقال: "إنني تحدثت مؤخرا مع وزيرة العمل الإسبانية بشأن هذا الموضوع"، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في قطاع الزراعة الإسبانية أيضا"، وتابع: "لذلك نناقش في أوروبا معايير تهدف لتحسين التعامل مع الفئات المتضررة من العاملات والعاملين".