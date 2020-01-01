مقتل 6 أشخاص في انفجار عند حاجز لفصائل المعارضة السورية بريف الحسكة

لقى ستة أشخاص حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل المعارضة السورية الموالية لتركية قرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي اليوم الخميس.



وقال مصدر طبي في مدينة رأس العين لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون تم نقلهم إلى المشافي التركية بسبب حالتهم الحرجة".



وأكد المصدر أن القتلى والجرحى في الانفجار هم مدنيون وعناصر من الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية.



وشهدت مدينة رأس العين خلال الأسبوع الجاري خمسة تفجيرات أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، وأضرار مادية كبيرة في المباني والسيارات.