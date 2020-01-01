في يوم 28 يوليو الجاري، خرج المدعي العام الأمريكي وليام بي بار، ليقف في صف الرد الفيدرالي على الاحتجاجات التي طال أمدها في بورتلاند منذ مقتل جورج فلويد في أواخر مايو الماضي.

وقال المدعي العام، للجنة القضائية بمجلس النواب: "إن الاحتجاجات أصبحت عنيفة"، كما أن بار تحدث بأنه من الضروري منع انتشار العنف إلى مدن أمريكية أخرى.

أصبحت الاحتجاجات في بورتلاند مكونة من صراع بين المسؤولين الفيدراليين والقادة المحليين، ولفت بار وغيره من المسؤولين الفيدراليين الانتباه إلى التخريب والسلوك المتهور من جانب المتظاهرين، في حين قال مسؤولون في المدينة إن عملاء اتحاديين أرسلوا إلى محكمة المقاطعة في وسط مدينة بورتلاند تجاوزوا سلطتهم وأضروا بالمتظاهرين السلميين.

• هل استخدم المتظاهرون العنف ضد الضباط الفيدراليين؟

كانت الحشود سلمية إلى حد كبير، وتضمنت طلاب المدارس الثانوية والمحاربين القدماء والمحامين خارج ساعات العمل وخطوط الأمهات الذين يطلقون على أنفسهم "جدار الأمهات".

واعترف بار بأن العديد من المتظاهرين ظلوا مسالمين، حيث قال: "لديك الكثير من الناس الذين يخرجون للاحتجاج والتظاهر، أما أصحاب أعمال العنف الذين يشاركون يدخلون في هذه الحشود وينخرطون في نشاط عنيف".

لكنه شدد على أن بعض المتظاهرين ألقوا على الضباط الفيدراليين الحجارة وزجاجات المياه والألعاب النارية، وقام البعض الآخر بتسليط أشعة الليزر على العملاء الفيدراليين وعلى الكاميرات الأمنية المحيطة بالمبنى، في محاولة لمنع رؤيتهم للحشد. وتم إشعال عدة حرائق بالقرب من المحكمة، والتي قال مسؤولون اتحاديون إنها قد تنتشر في المبنى وتؤذي العملاء داخلها.

وقد تم توثيق ذلك بشكل كبير من خلال الصور ومقاطع الفيديو ومراسلي صحيفة "نيويورك تايمز" على أرض الواقع.

وادعى بار أيضًا بأن المتظاهرين استخدموا مسدسات الصعق، ومسدسات الحبيبات ضد الضباط الفيدراليين، ولم تتمكن التايمز من تأكيد استخدام تلك الأسلحة بشكل مستقل.

مع تحرك عملاء فدراليين خارج المحكمة وإلى شوارع بورتلاند، قال الخبراء: "إن هذه التحركات ليس لها سلطة قانونية للقيام بذلك"، وقد تورط العملاء أيضًا في اشتباكات مع المتظاهرين الذين حاولوا منع الاعتقالات.

• هل أصيب أي ضباط فيدراليين؟

قال مكتب المدعي العام الأمريكي بولاية أوريجون في 22 يوليو، إن 28 ضابطًا فيدراليًا أصيبوا خلال احتجاجات في بورتلاند.

وجاء في التسجيل أن "أكبر إصابة حدثت لضابط حتى الآن، عندما ضرب متظاهر يحمل مطرقة ثقيلة وزنها رطلان ضابطًا في الرأس والكتف".

كما شملت الإصابات الأخرى "كسر العظام، وتلف السمع، وتلف العين، والكتف المخلوع، والالتواء".

وقالت وزارة الأمن الداخلي، في إحاطات يومية بشأن الاحتجاجات، إن الضباط أحرقوا بسبب الألعاب النارية و"مادة كاوية" ألقيت فوق سياج محاط بالمحكمة.

لا تشير الملفات القانونية والتقارير اليومية الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي إلى إحدى الإصابات التي وصفها بار وتقول إن المقذوفات التي تم إطلاقها "اخترقت الحواجز لتصيب الضباط".

وفي 23 يوليو، أشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض "كايلي ماكناني"، إلى حادث مماثل "أُطلق النار على عميل فيدرالي آخر بمسدس هوائي، وترك جرحا عميقا في العظام".

ولم يستجب متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لطلب الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإصابة.

• هل تم استخدام العنف ضد المتظاهرين؟

أكد بار الإصابات التي لحقت بضباط اتحاديين، وقال إن عددهم يفوق عدد المتظاهرين.

لا يوجد إحصاء شامل للمتظاهرين المصابين، لكن 5 أشخاص على الأقل رفعوا دعاوى قضائية مدنية تصف الإصابات ويطلبون تعويضات تصل إلى 950 ألف دولار، وتم تسجيل إصابات أخرى في شريط فيديو.

انضمت مؤخراً مجموعات من الممرضات والأطباء إلى الاحتجاجات، وأعربوا عن اعتراضاتهم على العنف من قبل القوات الفيدرالية.

وقالت جيليان ترينت، ممرضة طوارئ انضمت إلى المظاهرات مؤخرا، إنها شاهدت ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من إصابات بسبب الرصاص المطاطي والذخائر الأخرى للشرطة.

وأثناء الاستجواب، قال بار إن الغاز المسيل للدموع والعنف ليسا استجابات مناسبة للمتظاهرين السلميين.

ورداً على سؤال حول استخدام الغاز المسيل للدموع، قال: "المشكلة عندما تحدث هذه الأشياء في بعض الأحيان، يكون من الصعب فصل الناس".