هل تجوز الاستدانة لشراء أضحية العيد؟ الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز الاعتماد على صكوك الأضحية خلال العيد، كون المؤسسات تكون أكثر علما بالفقراء والمستحقين.

وكشف عاشور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد آداب ذبح الأضحية قائلا: «نشربه مياه ونطبطب عليه، والسكينة تكون حامية، وعدم البدء في السلخ إلى بعد خروج الروح تماما، وعدم ذبح الأضحية أمام الأخرى».

وتابع «من المستحب تقسيم الأضحية إلى 3 أجزاء لضمان ذهابها إلى المستحق»، مردفا «طالما الشخص لا يمتلك مالا لشراء الأضحية، فليس شرطا أن يستلف لذبح الأضحية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».

وحول انتقاد البعض لذبح الأضاحي تحت مسمى الرفق بالحيوان قال عاشور «هل مش بياكلوا لحمة في أي دولة أجنبية، ذبحوها إزاي، ما يهمنا في المقام الأول هو الالتزام بآداب الذبح».