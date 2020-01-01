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ألمانيا تعتزم فرض ارتداء الكمامة في المدارس

د ب أ
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:43 م

تعتزم العاصمة الألمانية برلين، تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقالت زاندر شيريس، وزيرة التعليم في ولاية برلين، اليوم الخميس، إنه من المنتظر أن يتم تطبيق هذا الإجراء بعد نهاية العطلة الصيفية للتلاميذ والمعلمين، وللموظفين الإداريين بالمدارس.

ويتعين على هؤلاء ارتداء الكمامات، على سبيل المثال، في الطرقات وقاعات الاستخدام الجماعي وقاعات الجلوس والمراحيض، لكن سيتم استثناء ارتداء الكمامة في قاعات الدرس وفي الفناء الذي يقضي فيه الطلاب استراحتهم أو في دور رعاية الأطفال.

ومن المنتظر أن تبدأ الدراسة في برلين في العاشر من أغسطس المقبل، وفي حال أقرت حكومة الولاية الارتداء الإجباري للكمامة في المدارس، يوم الثلاثاء المقبل، ستكون برلين سباقة في هذا الاتجاه بين الولايات الألمانية.

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