منظمة: 3679 مهاجرا تونسيا غير شرعي وصلوا إيطاليا في يوليو

وصل 3679 مهاجرا غير شرعي من تونس إلى السواحل الإيطالية خلال شهر يوليو الجاري وهو رقم غير مسبوق خلال شهر واحد منذ شهر مارس 2011، بحسب ما كشفت عنه منظمة تونسية اليوم الخميس.

وقال العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعني بالهجرة، رمضان بن عمر، إن الرقم الجديد استقته المنظمة من وزارة الداخلية الإيطالية، وهو يعكس تدفقا غير مسبوق من المهاجرين التونسيين عبر البحر.

وأضاف بن عمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرقم غير مسبوق منذ شهر مارس عام 2011 والذي أعقب الانفلات الأمني بسبب أحداث الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في فبراير.

وأفاد بن رمضان، بأن إجمالي عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري بلغ 5213 مهاجرا، فيما شهدت الـ24 ساعة الماضية تدفق 212 مهاجرا.

وتشهد رحلات الهجرة على قوارب صغيرة انطلاقا من السواحل التونسية تحولا نوعيا بتدفق العائلات والشباب بشكل يومي على السواحل الإيطالية مع استقرار عوامل المناخ والإبحار.

وينشر الكثير من المهاجرين مقاطع فيديو توثق رحلاتهم في البحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن في أغلبها شكاوى من البطالة والفقر وتدني الخدمات الصحية في تونس.

لكن مهاجرين آخرين تقطعت بهم السبل في عرض البحر مع تواتر أنباء عن فقدان أثر لمراكب.

وأمس أعلن جيش البحر في تونس البحث عن 24 مفقودا كانوا على متن مركب غرق في سواحل مدينة الشابة التابعة لولاية المهدية، وعثر على ناجي وحيد من بينهم متشبث بوعاء بلاستيكي في البحر.

وقال رمضان بن عمر: "أبحر قارب آخر من مدينة بن قردان في الجنوب يحمل 12 مهاجرا قبل أربعة أيام ولم تظهر أي أنباء عنهم حتى اليوم".