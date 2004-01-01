 كهربا: هدفي بمرمى المغرب الأغلى في مسيرتي - بوابة الشروق
الخميس 30 يوليه 2020 2:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

كهربا: هدفي بمرمى المغرب الأغلى في مسيرتي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 1:16 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 1:16 ص

كشف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي، عن أغلى هدف في مسيرته الكروية، كما أوضح أنه لم يصل لكامل مستواه مع الأهلي حتى الآن.

وقال كهربا أثناء استضافته عبر قناة الأهلي:«أفضل هدف في حياتي كلها هو هدفي في المغرب بكأس أمم إفريقيا هذا الهدف "غالي عليا أوي"».

وكان كهربا قد نجح في تسجيل هدفا بمرمى المغرب في دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا 2017، قاد به المنتخب نحو المربع الذهبي للبطولة آنذاك. وحول مستواه مع الأهلي قال:«لم أصل لـ60 % من مستواي مع الأهلي، أنا لعبت 100 دقيقة في كامل مشاركاتي ونجحت في تسجيل 3 أهداف وصنعت مثلهم، وسأعود لمستوايي عند لعب الكثير من المباريات».

يذكر أن كهربا انضم للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يشارك بصفة أساسية مع الفريق حتى فترة التوقف بسبب كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك