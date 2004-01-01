كهربا: هدفي بمرمى المغرب الأغلى في مسيرتي

كشف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي، عن أغلى هدف في مسيرته الكروية، كما أوضح أنه لم يصل لكامل مستواه مع الأهلي حتى الآن.

وقال كهربا أثناء استضافته عبر قناة الأهلي:«أفضل هدف في حياتي كلها هو هدفي في المغرب بكأس أمم إفريقيا هذا الهدف "غالي عليا أوي"».

وكان كهربا قد نجح في تسجيل هدفا بمرمى المغرب في دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا 2017، قاد به المنتخب نحو المربع الذهبي للبطولة آنذاك. وحول مستواه مع الأهلي قال:«لم أصل لـ60 % من مستواي مع الأهلي، أنا لعبت 100 دقيقة في كامل مشاركاتي ونجحت في تسجيل 3 أهداف وصنعت مثلهم، وسأعود لمستوايي عند لعب الكثير من المباريات».

يذكر أن كهربا انضم للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يشارك بصفة أساسية مع الفريق حتى فترة التوقف بسبب كورونا.