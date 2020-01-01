العراق يسجل 2963 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بكورونا

الأكثر قراءة
السيسي يصدر قانون المستشار العسكري بالمحافظات.. بخمس اختصاصات وأربع صلاحيات
تقرير: معلول يتنازل للأهلي عن 100 ألف دولار لإنقاذ الصفاقسي
السيسي يصدر قانون تنظيم ترشح ضباط القوات المسلحة في الانتخابات
125 جنيها للدرجة الفاخرة.. تفاصيل زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2963 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة العراقية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 121263 إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4671 حالة وفاة.