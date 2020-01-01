 العراق يسجل 2963 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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العراق يسجل 2963 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 4:50 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 4:50 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2963 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة العراقية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 121263 إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4671 حالة وفاة.


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