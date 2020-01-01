العراق يسجل 2963 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2963 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة العراقية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 121263 إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4671 حالة وفاة.