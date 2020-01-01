 تغيير مُحتمل في نظام الدوري الإيطالي بالموسم المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 31 يوليه 2020 12:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تغيير مُحتمل في نظام الدوري الإيطالي بالموسم المقبل

الشروق
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 11:52 م

أشارت تقارير صحفية إيطالية، لاحتمالية تغيير نظام الدوري الإيطالي، بالموسم المقبل، وذلك بسبب يورو 2020 والمقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الاقتراح الجديد لتغيير نظام الدوري الإيطالي، ألا وهو تقسيم أندية الدوري إلى أربعة مجموعات وفي كل مجموعة يوجد 5 فرق، أو تغييره لنظام آخر وهو إقامته من مجموعتين تضم كل مجموعة 10 فرق.

ويتنافس أول 12 ناديا على اللقب بنظام الملحق، والفرق المتبقية من المركز الـ12 وحتى الأخير يتنافسون على مقاعد الهبوط.

وجاء ذلك الاقتراح لتقليل عدد المباريات التي يلعبها كل فريق في الموسم، وللتنسيق أيضا مع البطولات القارية ومباريات المنتخب.

يذكر أن يوفنتوس فاز بلقب الدوري بالموسم الجاري، ليحقق 9 بطولات دوري متتالية متربعا على قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للبطولة الإيطالية بـ36 لقبا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك