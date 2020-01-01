تغيير مُحتمل في نظام الدوري الإيطالي بالموسم المقبل

أشارت تقارير صحفية إيطالية، لاحتمالية تغيير نظام الدوري الإيطالي، بالموسم المقبل، وذلك بسبب يورو 2020 والمقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الاقتراح الجديد لتغيير نظام الدوري الإيطالي، ألا وهو تقسيم أندية الدوري إلى أربعة مجموعات وفي كل مجموعة يوجد 5 فرق، أو تغييره لنظام آخر وهو إقامته من مجموعتين تضم كل مجموعة 10 فرق.

ويتنافس أول 12 ناديا على اللقب بنظام الملحق، والفرق المتبقية من المركز الـ12 وحتى الأخير يتنافسون على مقاعد الهبوط.

وجاء ذلك الاقتراح لتقليل عدد المباريات التي يلعبها كل فريق في الموسم، وللتنسيق أيضا مع البطولات القارية ومباريات المنتخب.

يذكر أن يوفنتوس فاز بلقب الدوري بالموسم الجاري، ليحقق 9 بطولات دوري متتالية متربعا على قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للبطولة الإيطالية بـ36 لقبا.