برنامج الأغذية العالمي: 60% من مواطني زيمبابوي سوف يعانون من الجوع

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إن نحو 60% من مواطني زيمبابوي، أو ما يعادل 8.6 مليون نسمة، سوف يعانون من الجوع بحلول نهاية العام بسبب تفشي فيروس كورونا والجفاف والركود الاقتصادي.

وأضاف البرنامج أن تفشي فيروس كورونا فاقم من أزمة الجوع الحادة الموجودة بالفعل في زيمبابوي، ومن المرجح أن يزيد من عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الخمسة أشهر المقبلة.

وحذر المدير الإقليمي للبرنامج لشؤون جنوب أفريقيا، لولا كاسترو، من أن زيمبابوي قد تواجه كارثة إنسانية محتملة.

وأشار برنامج الأغذية إلى أنه بالإضافة لذلك، أدت موجة الجفاف الثالثة التي ضربت البلاد، لانخفاض المحاصيل الزراعية بالنسبة للأسر التي تعتمد على الزراعة، التي تمثل ثلث أرباح تعداد سكان مواطني زيمبابوي وتنتج معظم غذاءها.

وقد حصد المزارعون 1.1 مليون طن من الذرة هذا الموسم، أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب.

وفي نفس الوقت، تضاعف سعر الذرة الشهر الماضي، بسبب ارتفاع معدل التضخم في هراري.

وأكدت زيمبابوي مؤخرا تسجيل 2817 حالة إصابة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة بالفيروس، بحسب منظمة الصحة العالمية.