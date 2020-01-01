 بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات - بوابة الشروق
الخميس 30 يوليه 2020 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 11:58 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 11:58 ص

بدأ حجاج بيت الحرام، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في التوافد إلى جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم من الحج.

ونقدم بثًا مباشرًا على مدار اليوم لوقفة الحجاج على جبل عرفات نقلًا عن قناة «السعودية»:

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك