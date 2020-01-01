بدأ حجاج بيت الحرام، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في التوافد إلى جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم من الحج.

ونقدم بثًا مباشرًا على مدار اليوم لوقفة الحجاج على جبل عرفات نقلًا عن قناة «السعودية»: