تعرض لاعب وسط الوداد المغربي سفيان كركاش، للإصابة خلال تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لعودة المنافسات الرياضية.

يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الفحوصات التي خضع لها، أظهرت بأن اللاعب مضطر للغياب عن التداريب حوالي أربعة أسابيع.

وكان سفيان قد عاد متأخرًا للمغرب، بعد تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وبلجيكا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعاقد الوداد مع سفيان كركاش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نهضة بركان، الذي كان قد اشترى عقده من مولودية وجدة، قبل أن يتنازل عليه لصالح الفريق الودادي.