تهديد بقتل نتنياهو من حساب وهمي على فيسبوك

تبين أن تهديدا بالقتل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء من حساب وهمي، مما أثار دعوات من نشطاء مناهضين لنتنياهو، اليوم الخميس، بفتح تحقيق أمني في الأمر.

وجاء في بيان لشركة فيسبوك: "أظهر تحقيق أجرته فرقنا العالمية بالخارج أن الحساب المعني وهمي، وبالتالي تم حذفه من المنصة على الفور".

ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على النبأ.

وشارك نتنياهو، أمس الأربعاء، لقطة من الشاشة لمنشور التهديد بالقتل على حساب باسم "دانا رون"، وجاء في المنشور: "يجب القضاء على بيبي بالقوة عبر الإنترنت.. لا يتم تغيير ديكتاتور إلا برصاصة في الرأس!".

وكتب رئيس الوزراء: "اليوم سأقدم بلاغا للشرطة ضد التهديد بالتحريض المرفق هنا، والذي يدعو إلى قتلي برصاصة في الرأس".