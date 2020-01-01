المضادات الحيوية هي معركة متزايدة للعلماء يسعون للتغلب عليها، حيث هناك حاجة ملحة لمزيد من مضادات الميكروبات لعلاج الالتهابات المرتبطة بـ"البيوفيلم"، وهو ما دفع الباحثون إلى الرجوع لحقب تاريخية مختلفة للبحث عن حلول في عالم الطب.

علماء من كلية علوم الحياة في جامعة وارويك البريطانية، يقولون إن البحث في مضادات الميكروبات الطبيعية يمكن أن يوفر مرشحين جدد لملء فجوة اكتشاف المضادات الحيوية، وفق ما نشرته مجلة "ساينس ديلي" المتخصصة في الأبحاث العلمية.

يمكن أن تعيش البكتيريا بطريقتين، مثل خلايا العوالق الفردية أو كغشاء بيولوجي متعدد الخلايا، يساعد البيوفيلم على حماية البكتيريا من المضادات الحيوية؛ ما يجعل علاجها أصعب بكثير.

قام باحثون في جامعة وارويك، وهم: الدكتورة فريا هاريسون، وجيسيكا فورنر باردو، والدكتورة بليسينج أنوني، بالبحث في العلاجات الطبيعية للسد الفجوة في سوق المضادات الحيوية.

وفي الورقة البحثية التي أعدوها بعنوان "فعالية مكافحة الأغشية الحيوية في علاج القرون الوسطى للبكتيريا"، يقول الباحثون إن طرق العصور الوسطى التي تستخدم مضادات الميكروبات الطبيعية من مكونات الحياة اليومية، يمكن أن تساعد في العثور على إجابات جديدة.

أعاد الباحثون بناء علاج ينتمي إلى القرون الوسطى، عمره 1000 سنة، يحتوي على البصل والثوم والنبيذ والأملاح الصفراوية، واتضح أن له نشاطًا واعدًا مضادًا لعمل البكتيريا، كما أظهر الفريق أن الخليط تسبب في مستويات منخفضة من الضرر للخلايا البشرية.

وكان يستخدم المزيج المكون من هذه الأشياء الطبيعية، في عدة علاجات قديمة ترتبط بالبكتيريا والأغشية الحيوية في الجسم مثل، الجروح الغائرة، والالتهابات الجلدية والخراجات، والتهاب الجيوب الأنفية، وتجرثم الدم والتهاب حبيبات الكلى والبعوم وغيرها من الأمراض.

وتعلق الدكتورة فريا هاريسون قائلة: "لقد أظهرنا أن علاج القرون الوسطى المصنوع من البصل والثوم والنبيذ والصفراء يمكن أن يقتل مجموعة من البكتيريا المسببة للمشاكل التي تظهر على شكل عوالق بكتيرية وأغشية حيوية، لأن الخليط لم يتسبب في الكثير من الضرر للخلايا البشرية في المختبر، يمكن أن نطور علاجًا مضادًا للبكتيريا آمنًا وفعالًا من هذا المزيج الطبيعي".

وأضافت: "معظم المضادات الحيوية التي نستخدمها اليوم مستمدة من مركبات طبيعية، لكن عملنا يسلط الضوء على الحاجة إلى استكشاف ليس فقط مركبات مفردة ولكن خليطًا من المنتجات الطبيعية لعلاج عدوى الأغشية الحيوية، نعتقد أن الاكتشاف المستقبلي للمضادات الحيوية من المنتجات الطبيعية يمكن تعزيزه من خلال دراسة مجموعات من المكونات بدلاً من النباتات أو المركبات المفردة، وفي هذه الحالة الأولى، نعتقد أن هذا المزيج يمكن أن يقترح علاجات جديدة للجروح المصابة".