ضبط 11 مخالفة ذبح خارج السلخانة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مواصلة الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة بمناسبة حلول عيد لاضحي المبارك.

في هذا السياق، تشكلت حمله اليوم وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بقيادة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبرئاسة محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا وصالح ااشيشيني واحمد ورد المفتشان بالإدارة والدكتور السيد التلاوي من الطب البيطري للمرور علي محلات الجزاره بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة ذبح خارج السلخانة، وتم تحرير محاضر جنح للمخالفين وتسليم المحاضر لمركز الشرطة والتحفظ علي اللحوم المضبوطه وقدرها 147 كيلو جرام مذبوحه خارج السلخانة.