محافظ كفر الشيخ يحذر من ذبح الأضاحي بالشوارع: تغريم المخالفين 500 جنيه

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن جميع السلع الاستهلاكية متوفرة في الأسواق، خاصة اللحوم، بأسعار مخفضة، في دلتا ماركت، ومنافذ القوات المسلحة، والجمعيات الاستهلاكية، كما أنه اطمأن على توفير الوقود وأسطوانات الغاز.

وأضاف أن مجازر المحافظة ونقاط الذبح الـ19، ستستقبل الأهالي لذبح أضاحيهم مجاناً، محذراً من الذبح بالشوارع، مؤكداً أنه سيتم تغريم المخالفين 500 جنيه، مناشدا المواطنين الالتزام بالتعليمات للحفاظ على نظافة الشوارع.

وأوضح أن غرفة العمليات في المحافظة، والغرف الفرعية بمجالس المدن تتابع على مدار الساعة الوضع بالمحافظة، موجها بالتدخل العاجل لأي أمر طارئ، مؤكداً أن مديرية الأمن برئاسة اللواء خالد العزب، حريصة على تأمين المصالح الحكومية والمنشآت العامة.

وشدد على غلق الشواطئ والمتنزهات، ومنع التواجد بها، مناشداً أهالي المحافظة الالتزام بالتعليمات؛ حرصاً على سلامتهم حتى لا يتعرض أي مواطن للغرق في مياه البحر المتوسط، موجها رؤساء المدن الساحلية بعدم السماح بالدخول للشواطئ.

كما شدد على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، موجها بتنظيم حملات على مواقف السيارات للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، لافتا إلى متابعته للمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح، والتيسيرات المقدمة للمواطنين.

وحذر من استغلال بعض المواطنين، إجازة عيد الأضحى المبارك للتعدي بالبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، موجها رؤساء المدن والقرى بإزالة التعديات من المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.