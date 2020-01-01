إدانة 6 شباب تسببوا في وفاة عدة أشخاص بإيطاليا

أدين ستة من الشباب في العشرينيات من عمرهم، اليوم الخميس، بالتسبب في تدافع بأحد الملاهي الليلية في إيطاليا، مما أدى إلى مقتل خمسة شباب آخرين وأم أحدهم، وذلك في ديسمبر عام 2018.



وأدين المتهمون بارتكاب القتل الخطأ، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات وخمسة أشهر إلى 12 سنة وأربعة أشهر.



وكان الادعاء طالب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 و18 سنة.



وقال فرانشيسكو فيتالي، الذي فقد شقيقته بينيديتا، إنه لم يصدر عليهم حكما يكافئ فعلهم، وقال إن عائلته "أصيبت بخيبة أمل".



وكان المدانون استخدموا رذاذا مهيجا ألقوه على حشود في حفل موسيقي لمغني الراب الإيطالي سفيرا إبستا بملهى "بلو لانتيرن" القريب من ميناء أنكونا على البحر الأدرياتيكي.