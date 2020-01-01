وزير داخلية ألمانيا يرفض المسارات المنفردة في التعامل مع المهاجرين

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، تمسكه بالإجراءات المتفق عليها أوروبيا عند استقبال المهاجرين واللاجئين.



وأوضح "زيهوفر، اليوم الخميس، في برلين قائلا: "لست مستعدا للتعامل وفق المسارات المنفردة لبعض الجهات المحلية".



كان ممثلون عن حكومة ولاية برلين، أبدوا غضبهم لرفض زيهوفر الموافقة على برنامج خاص بالولاية لاستقبال 300 لاجئ على أراضيها.



وقال زيهوفر: "لا توجد بلد في العالم يمكنه التغلب وحده على مشكلة اللاجئين".



وأضاف: "الأهم من ذلك هو أن ندفع سياسة اللجوء الأوروبية إلى الأمام، فنحن نسير على طريق صحيح، ولست مستعدا لتعريضه للمخاطر"، مبينا أنه لا يمكن الاستغناء عن التعامل مع هذه القضية من خلال الإجراءات الأوروبية المشتركة.