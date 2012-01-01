إنجلترا تسجل أعلى معدل وفيات في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2020

أظهرت بيانات نٌشرت، اليوم الخميس، أن إنجلترا، التي كانت الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، سجلت أعلى معدل وفيات في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2020.



وأصدر المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية هذا التحليل بناء على مقارنة بيانات إقليمية من أكثر من 20 دولة أوروبية في الفترة ما بين الثالث من يناير حتى 12 يونيو الماضيين.



وبلغ معدل الوفيات في إنجلترا 7.55%، وهو أعلى من متوسط معدل الوفيات في الفترة ما بين 2015 و2019.



وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 6.65% وهو أعلى من متوسط خمسة أعوام. وفي اسكتلندا التي جاءت في المرتبة الثالثة، كان المعدل أعلى من نسبة 5%.



وقال إدوارد مورجان، أحد الخبراء بالوكالة "على الرغم من أن (إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية) لم تصل لمستوى مرتفع من معدلات الوفاة التي وصلت إليها إسبانيا أو المناطق المحلية الأكثر تضررا في إسبانيا وإيطاليا، كان معدل الوفاة المرتفع واسع النطاق في أنحاء المملكة المتحدة خلال فترة تفشي فيروس كورونا".



ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة مات هانكوك، أن من لديهم أعراض فيروس كورونا في إنجلترا يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام بدلا من 7 أيام في السابق.