

قال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه رأى يوم التروية بنظرة الحجاج، مشيدًا بما قدمته المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أنه شعر بالارتواء الحقيقي، وكل من كانت لديه النية في الحج ولم يدركه سيحصل على الأجر من الله -سبحانه وتعالى-.

وتابع أن الصيام سنة مؤكدة وليست فريضة، ولكن الجماعات المتطرفة هي من غيرت تلك المفاهيم، ولكن من صام يوم عرفة يكفر الله له سنة ماضية وسنة قادمة، مشيرًا إلى أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة.