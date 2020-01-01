حل السرية الثانية للقوات الخاصة بالجيش الألماني بسبب وقائع متطرفة

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، حل السرية الثانية بقوات النخبة في الجيش الألماني على خلفية رصد وقائع يمينية متطرفة.

وقال المتحدث إن هذه الخطوة التي كانت وزيرة الدفاع أنيجريت كارنباور، أعلنت عنها قبل أربعة أسابيع، تم تنفيذها بناء على أمر صادر في ثكنة القوات الخاصة في مدينة كالف بولاية بادن فورتمبرج.

وأوضح أن بعض الجنود سيظلون في قيادة القوات الخاصة، فيما سيتم نقل الباقين إلى مواقع أخرى.

وتعد السرية الثانية واحدة من أربع سرايا تابعة لقيادة القوات الخاصة المدربة على تنفيذ عمليات خاصة مثل تحرير الرهائن.

كانت السرية الثانية هي التي شهدت "حفل رؤوس الخنازير" سيء السمعة الذي وقع في أبريل 2017.

ومع الكشف عن هذا الحفل، بدأت قضية اليمين المتطرف داخل القوات الخاصة الألمانية، حيث قام جنود في هذه السرية خلال حفل لتوديع أحد القادة، بالتراشق برؤوس خنازير والاستماع إلى موسيقى يمينية وأداء تحية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.