ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة مجددا خلال شهر يونيو ليصل إلى 7.8%، بحسب ما أظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، اليوم الخميس، حيث ارتفع بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو الماضي.

وارتفع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة ليصل إلى 7.1%، مقارنة بـ7% خلال شهر مايو الماضي.

وقالت "يوروستات" إن شهر يونيو الماضي كان أول شهر يشهد تخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في معظم الدول الأوروبية.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي أكثر من 15 مليون شخص، من بينهم 12.7 مليون شخص في منطقة اليورو.

وكانت منطقة اليورو قد شهدت فترة طويلة من تراجع معدل البطالة عقب أن وصلت للذروة وبلغت أكثر من 12 % عام 2012، وذلك على الرغم من تفاوت أعداد العاطلين بصورة كبيرة من دولة لأخرى.

وأوضحت الإحصاءات أن النساء والأشخاص الأصغر سنا كانوا الأكثر تضررا في سوق العمل، وبلغت نسبة العاطلات عن العمل في منطقة اليورو 8.3%، وبلغ معدل البطالة بين من بيلغون من العمر أقل من 25 عاما 17%.