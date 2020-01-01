يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على جميع الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة في الصعيد، وتنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما توقعت الأرصاد أن تظهر الشبورة المائية صباحا بالقاهرة والسواحل الشمالية، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الاسكندرية 30 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 30 25

مطروح 28 21

السلوم 33 21

سيوة 39 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 40 22

نويبع 41 30

طابا 39 30

كاترين 39 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 40 29

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 26

قنا 46 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

ادفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 46 29

شلاتين 39 28

ابو رماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30