تعليق حساب مغني الراب البريطاني ويلي على تويتر بسبب منشورات معادية للسامية

جرى تعليق حساب مغني الراب البريطاني ويلي، على "تويتر" بشكل دائما، ولم يعد حسابه متاحا اليوم الخميس، بعدما نشر عدة تغريدات معادية للسامية على صفحته.



وكتب المغني واسمه الحقيقي ريتشارد كاوي، أن الرسامين اليهود كان لديهم امتيازات وكانوا يستغلون الرسامين السود.



وقال لقناة "سكاي نيوز" أمس الأربعاء: "ما كان يجب أن تكون تعليقاتي موجهة لكل اليهود أو الشعب اليهودي. أريد أن اعتذر على التعميم وأريد أن أعتذر عن تعليقاتي التي تم النظر لها على انها معادية للسامية".



وقال لسكاي نيوز: "أنا لست عنصريا.. أنا رجل أعمال. كان يجب أن تظل مشاكلي بيني وبين مديري".



وقال جون وولف مدير أعمال ويلي سابقا وهو يهودي، إنهما قطعا الصلات.



وقال مستخدمو تويتر أوائل الأسبوع الجاري مستشهدين بهاشتاج "نو سيف بليس فور جو هيت"، إنهم لن يستخدموا المنصة لـ48 ساعة احتجاجا على تصريحات ويلي.



وبينما تم حذف بعض تغريدات ويلي بناء على إرشادات مجتمع تويتر، ظل البعض الآخر مرئيا، مما آثار انتقادات حادة للمنصة.



وأفادت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن المتحدث باسم تويتر اعتذر عن أن الشركة "لم تتحرك بشكل أسرع وتعمل على تقييم الوضع داخليا".