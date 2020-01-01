يوسف الحسيني: مرشح مجلس الشيوخ اللي يقول إنه هيقوم بدور عضو البرلمان بيضحك على الناس

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث الرسمي باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ هو مجلس استشاري كبير موسع منتخب لمراجعة قوانين وتشريعات مجلس النواب.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر «الحياة»، مساء الأربعاء: «لما مرشح لمجلس الشيوخ يقول للناس إنه سيقوم بالأدوار المتعلقة بدور أعضاء مجلس النواب يبقى بيضحك على الناس وعايز يحصد أصوات وخلاص»، موضحًا أن مجلس الشيوخ سيشمل مجموعة من الحكماء والخبراء كل في مجاله؛ لإبداء ارائهم في أمور مهمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إلى أن دور مجلس الشيوخ معني بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى ما يحيله رئيس الجمهورية إليه.