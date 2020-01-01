تقرير: وتيرة أعمال العنف في أفغانستان لا تزال مرتفعة على الرغم من اتفاق السلام

قال مكتب المفتش الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، في تقرير نشر اليوم الخميس، إن أعمال العنف التي ارتكبتها حركة طالبان في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي لا تزال عند "مستوياتها السابقة".

وأضاف المكتب، وهو وكالة حكومية أمريكية مستقلة، أن الوضع الأمني في أفغانستان لم يتحسن عقب توقيع اتفاق سلام تاريخي بين حركة طالبان والولايات المتحدة أواخر شهر فبراير الماضي.

وذكر التقرير نقلا عن إحصائيات بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن: "مستويات عنف (العدو) أعلى بكثير من المستويات السابقة لغالبية الفترة المشمولة بالتقرير".

وأوضح التقرير أنه كانت هناك آمال على المستوى الدولي والمحلي في أن يسهم الاتفاق التاريخي بين طالبان والولايات المتحدة في خفض مستويات العنف في البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 10 آلاف من القوات الحكومية قتلوا أو أصيبوا منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.

ووثقت الأمم المتحدة أكثر من 1200 حالة وفاة بين المدنيين في النصف الأول من عام 2020.

ويأتي التقرير بعد أن أعلنت حركة طالبان وقفًا آخر لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت الحكومة إنها ستعلن هدنة مماثلة.

ورحبت الأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت ودعت إلى تسريع بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغان كافة.