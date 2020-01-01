تمكن علماء آثار بريطانيون، أخيرا، من فك لغز الموقع الصخرى الشهير فى سهل سالسيبرى، غربى إنجلترا، بعدما أثيرت روايات متضاربة بشأن أصوله طيلة عقود.

وبحسب شبكة «سكاى نيوز» البريطانية، فإن باحثين مختصين تمكنوا من معرفة المكان الذى جاءت منه صخور «ستونهنج»، وهى عبارة عن قطع حجرية ضخمة ومتراصة بشكل دائرى.

وكشفت عينة مأخوذة من النصب الحجرى، من قبل عامل صيانة، فى سنة 1958، أن أصل الحجر الذى يصل وزنه إلى عشرين طنا، والمستخدم فى الموقع، يعود إلى منطقة «ويست وودز» المجاورة على بعد 15 ميلا فقط.

وكان روبرت فيليبس، يعمل فى مشروع لقطع الألماس، حين جرت الاستعانة به قبل 60 عاما، حتى يقوم بتدعيم إحدى الصخور فى الموقع.

وحينما كان فيليبس يعمل هناك، قام بأخذ عينة واحتفظ بها لنفسه، وحرص على أخذها معه حين انتقل للعيش فى الولايات المتحدة، لتظل هناك منذ ذلك الحين.

وكان العلماء يشكون فى أن يكون أصل تلك الصخور من منطقة «مارلبورو داونز»، لكن الأمر لم يؤكد على نحو حاسم.

وعقب إعادة العينة الصخرية من الولايات المتحدة، جرى إخضاعها لدراسة بأشعة «غير ضارة»، وعندئذ، تبين أن أصل الحجر يعود إلى منطقة «ويست وودز».

وتم تقطيع العينة، وجرى التعرف على تركيبها، ثم قورنت بعينات من عدة مناطق، وفقا لدراسة منشورة فى مجلة «ساينس أدفانسز» العلمية.

وأعربت عالمة الآثار البريطانية، سوزان جرينى، عن سعادتها الغامرة بهذا الاكتشاف، بعدما كشف الباحثون المصدر الذى اعتمد عليه من بنوا الموقع الصخرى لأجل الحصول على مادتهم الأولية قبل 2500 سنة من الميلاد.