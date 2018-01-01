وزير الاقتصاد السعودي: فرص استثمارية بحوالي 3 تريليونات دولار في 5 سنوات

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز منذ إطلاق رؤية المملكة وخلال جائحة كورونا، فإن اقتناص جزء من الفرص الاستثمارية التي تزيد على 3 تريليونات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون الباعث على مزيد من النمو الاقتصادي.



وأوضح الوزير في كلمته خلال منتدى الثورة الصناعية الرابعة، اليوم الجمعة، أن جائحة كورونا واستخدام الحلول القائمة على الثورة الصناعية الرابعة كشفت عن حقيقة اتساع الفجوة بين الاقتصادات الرائدة وبقية العالم.



وأضاف أنه لا يزال أمام المملكة الكثير من العمل لرفع تصنيفها في مؤشر الابتكار العالمي، وتخطط أن تكون ضمن المجموعة الرائدة بين نظرائها في مجموعة العشرين.



وأوضح الوزير أن هذا يقود إلى العوامل التي تشكل الدور المستقبلي لمركز الثورة الصناعية الرابعة، الذي يحظى بالتقاء الدور المتنامي للثورة الصناعية الرابعة في تقديم الحلول للتحديات العالمية مع زخم وإمكانية رؤية السعودية وأثرها محليا وعالميا، والدور القيادي العالمي المتنامي للمملكة والذي يرتكز على إرث متين من العمل مع الشركاء العالميين للتغلب على التحديات العالمية ورؤيتها الرائدة وتحولها الهائل.



وأشار إلى أنه يجب أن يستفيد المركز من هذه الممكنات، ليصبح مركزا للعمل على اكتشاف ومناقشة وتقديم حلول شاملة للتحديات العالمية وكذلك التحديات المحلية التي تقع على ذات المستوى من الأهمية، ويجب أن تنطلق الجهود الدؤوبة للمركز، موضحا أنه يتطلع مع فريقه للجمع بين القطاعين العام والخاص ومجتمع العلوم والتكنولوجيا.