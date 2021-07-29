ألمانيا: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة ليفركوزن غربي البلاد إلى 5 قتلى

أعلن مسؤولون ألمان ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة ليفركوزن غربي البلاد إلى 5 قتلى.



وقالت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، إن شخصين اثنين لا يزالان مفقودين إثر الانفجار الذي هز موقعاً صناعياً في المدينة الألمانية يوم الثلاثاء الماضي.



وأضافت القناة أن الادعاء العام الألماني فتح تحقيقاً في الحادث.



وكان قد تم الإعلان في البداية عن مقتل شخص إثر الانفجار إلى جانب سقوط عدد من الجرحى، فيما صنف المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية الانفجار على أنه "تهديد شديد".



وأظهرت بعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سحباً من الدخان الداكن في سماء المدينة.