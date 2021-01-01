باكستان تفرض إغلاقا جزئيا على كراتشي مع ارتفاع الإصابات بسبب سلالة دلتا

فرضت باكستان، اليوم الجمعة، إغلاقا جزئيا على مدينة كراتشي،الأكثر كثافة سكانية، حيث كانت نتائج اختبارات ربع سكانها للكشف عن فيروس كورونا، هذا الأسبوع، إيجابية، في أعقاب تفش لسلالة "دلتا" شديدة العدوى.



وصدرت أوامر بإغلاق المتاجر والمكاتب والمدارس ووسائل النقل العام والمطاعم بالمدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، طبقا لما ذكره مراد علي شاه، رئيس وزارء إقليم السند.



وأضاف شاه "هذا وضع ينذر بالخطر. يتعين أن نرد سريعا" فيما أعلن عن القرار بإغلاق المدينة جزئيا حتى الثامن من آب/أغسطس المقبل.



يأتي القرار فيما تسعى السلطات الباكستانية، لاسيما في كراتشي، للحد من انتشار سلالة "دلتا"، فيما تضرب الموجة الرابعة من الجائحة الدولة الواقعة جنوب آسيا.



وأصيب أكثر من مليون شخص في باكستان حتى الآن، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 23 ألف حالة.