 مخاطر استباحة المال العام في خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية.. وتوزيع 8 طن أضاحي - بوابة الشروق
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مخاطر استباحة المال العام في خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية.. وتوزيع 8 طن أضاحي

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 2:00 م
قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، إنه أدى الأئمة اليوم خطبة صلاة الجمعة بمساجد الأسكندرية.

وجاء حديث الخطبة بعنوان "مخاطر استباحة المال العام"، بحضور د.عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.

وقد أدى المصلون صلاة الجمعة، وسط إجراءات واحتياطات إحترازية، من حيث التباعد والالتزام بالكمامات دون زحام أو حدوث مخالفات، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ محمد خشبة ،إنه يتم المتابعة يوميا للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشرة دقائق وغلقها فور الإنتهاء من كل صلاة مباشرة، والتنبيه بعدم التواجد بالمسجد فى غير أوقات الصلاة، عدم إقامة صلاة الجنازة في المساجد حتى إشعار آخر، وعدم تشغيل المكبرات الخارجية والاكتفاء بالداخلية فيما عدا الآذان وخطبة الجمعة.

وقد تسلمت مديرية أوقاف الأسكندرية، الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي بواقع 8 طن، و تم تسليمها لإدارات العجمى و شرق و المنتزه و الدخيلة، وقد شدد وكيل وزارة الأوقاف على الالتزام بتعليمات الوزارة في عملية التوزيع والتي من أهمها التعامل بمنتهى الإحترام والإنسانية مع جميع المستحقين.

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