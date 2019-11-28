قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يعرض أعضاء البرلمان الأوروبي الكتالونيين للتسليم

خسر الرئيس السابق لحكومة كتالونيا كارليس بوجديمون واثنان آخران من أعضاء البرلمان الأوروبي الكتالونيين الانفصاليين معركة قانونية للاحتفاظ بحصانتهم البرلمانية، مما جعلهم عرضة لتسليمهم إلى إسبانيا.

ورفض نائب رئيس محكمة العدل بالاتحاد الأوروبى في لوكسمبورج اليوم الجمعة، طلبا لإصدار أمر قضائي مؤقتاً لإعادة الحصانة إلى بوجديمون وزميليه عضوا البرلمان الأوروبي توني كومين وكلارا بونساتي .

وفر القادة الإنفصاليون الكتالونيون الثلاثة من إسبانيا في عام 2017 بعد إجراء استفتاء على الاستقلال في كتالونيا على الرغم من حظره. وتتهم إسبانيا الثلاثة بالتحريض على الفتنة من بين جرائم أخرى, لكن بلجيكا رفضت تسليمهم وعلقت مذكرة الاعتقال الإسبانية بسبب حصانتهم البرلمانية .

وفي آذار /مارس، قرر البرلمان الأوروبي بأغلبية واضحة رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثة، مما مهد الطريق لمثولهم أمام المحكمة في إسبانيا.

وإلى أن يصدر قرار في القضية الرئيسية، يسعى فيه السياسيون الثلاثة إلى إعلان قرار برلمان الاتحاد الأوروبي القاضي برفع الحصانة عنهم باطلا ولاغيا، فإنهم لا يستطيعون فعليا مغادرة بلجيكا دون المخاطرة بتعرضهم للاعتقال.

وذكرت صحيفة "آل بايس" الإسبانية اليومية أن المحكمة العليا الإسبانية يمكنها إعادة إصدار أمر الاعتقال الأوروبي في أي وقت . ومن المتوقع صدور قرار نهائي من محكمة الاتحاد الأوروبي في الخريف .



