أسعار الذهب تواصل ارتفاعها والجرام يقفز 6 جنيهات

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، فى أسواق الصاغة المحلية، 6 جنيهات ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 798 جنيها، مقارنة بـ792 جنيها أمس، متأثرًا بزيادة المعدن الأصفر عالميًا، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 682 جنيها، مقارنة بـ676 جنيهًا، وزاد عيار 24 ليصل إلى 910 جنيهًا مقابل نحو 904 جنيه، وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 48 جنيها ليسجل 6420 جنيها.

ومنذ جائحة كورونا، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميًا، يتجه الذهب نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ شهر مايو الماضي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأونصة.

يذكر أن أسعار الذهب عالميا قفزت بنسبة 1.4% خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.42 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1055.38 دولار.