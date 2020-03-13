قتلى وجرحى بصفوف المليشيات الحوثية بمأرب في قصف مكثف للجيش اليمني

قُتل وجُرح عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، اليوم، في قصف مدفعي وجوي شنه الجيش اليمني، استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - تجمعات للمليشيا الحوثية، في جبهة رحبة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

من جانبها.. استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، ودمرتها.

وفي غضون ذلك، أسقط الجيش طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة، في جبهة صرواح، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في مدينة مأرب.



