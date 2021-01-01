مسؤول ياباني يحذر من زيادة الضغط على النظام الصحي بسبب زيادة إصابات كورونا

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حذر شيجيرو أومي، كبير مستشاري الحكومة اليابانية المعني بالوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، من زيادة الضغط على النظام الصحي في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، مما يلقي بظلال على دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في البلاد.

وقال أومي في اجتماع للجنة برلمانية اليوم الخميس " إذا لم يتم مشاركة الوعي بالأزمة، قريبا أو لاحقا سوف يصبح الضغط على النظام الصحي أكثر خطورة".

وسجلت طوكيو اليوم الخميس 3865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد ارتفاعا لحالات الاصابة. وكانت طوكيو قد سجلت أمس الأربعاء 3117 حالة إصابة .

وارتفعت حالات الاصابة بالفيروس على مستوى البلاد إلى أكثر من 10000 لأول مرة خلال يوم واحد نتيجة لتفشي سلالة دلتا.

وقال اوم "بخلاف التطعيم، لا توجد الكثير من العوامل لخفض حالات الاصابة بالفيروس".

وأضاف أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتادون على الوضع الوبائي، ما ساهم في ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن العوامل الأخرى التي تؤدي لزيادة حالات الاصابة بجانب سلالة دلتا هى موسم العطلات ودورة الألعاب الأولمبية.

وحثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الشباب على الحصول على اللقاح والبقاء في المنزل واتباع إجراءات مكافحة فيروس كورونا" ، مضيفة " أنشطة الشباب مفتاح الحد من حالات الاصابة بفيروس كورونا".

وأضافت اليوم أن ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس ليس له صلة بدورة الألعاب الأولمبية.

وقال أستاذ علم النفس الياباني، هارادا تاكايوكي، من جامعة تسوكوبا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، "إن إتش كيه"، إنه في أعقاب الأجواء السعيدة للأولمبياد وإنجازات الرياضيين اليابانيين، لم يعد كثير من المواطنين يأخذون وباء كورونا على بجدية بالغة.

وبحسب هؤلاء، لا توجد مشكلة في أن يأتي الناس من جميع أنحاء العالم للمشاركة في دورة الألعاب، ويرون الآن فيروس كورونا "ليس مشكلة كبيرة".

وفي ظل حالة الطوارئ من الدرجة الرابعة في طوكيو، بدأ ينتشر أثر التعود ويتلاشى في المقابل تأثير إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ويواجه اليابانيون من الشباب، على وجه خاص، اتهامات بالبقاء خارج المنزل وتناول الكحوليات في الشوارع ليلا بعد إغلاق المطاعم التي لا يسمح لها بتقديم كحوليات.