 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين بالأنبار - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين بالأنبار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 5:47 م

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على أربعة إرهابيين وتاجر مخدرات في الأنبار وجنوبي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، "إنه بمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع المتمثلة في شُعبْة الاستخبارات تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في الرطبة ب‍الأنبار، كما تم القبض على إرهابي آخر في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأشارت إلى أنه تم الإطاحة بأحد تجار المخدرات بكمين نصب له في سيطرة العكبة طريق (رمادي - هيت) ب‍الأنبار، لافتة إلى أنه جرى تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب، فيما سُلِمَ تاجر المخدرات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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