وزير الشؤون الإسلامية السعودية: علاقاتنا مع البوسنة وثيقة وبنّاءة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن العلاقات السعودية البوسنية وثيقة وبنّاءة، مشيدا بما يكنّه الشعب البوسني من تقدير للمملكة واستذكار لما قامت به من مواقف إنسانية.

جاء ذلك - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمشاركة رئيس المشيخة الإسلامية بالبوسنة رئيس العلماء المفتي العام الدكتور حسين كفازوفيتش، بمقر المشيخة الإسلامية بمدينة سراييفو، عقب مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية، بين وزارة الشؤون الإسلامية السعودية والمشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك.

وأشار آل الشيخ إلى أن البرنامج الموقّع سيتم البدء فيه بأقرب فرصة، موضحا حرص المملكة على نشر المنهج الوسطي المعتدل وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومندداً بالمنظمات التي حوّلت الدين إلى داعم للسياسة وخادم لها.

من جانبه.. أكد كفازوفيتش أن البرنامج التنفيذي الذي وُقّع يعد مواصلة للجهود والتعاون بين الطرفين لبيان سماحة الإسلام ورسالته في خدمة العالم، مثمنا دعم المملكة واهتمامها بالإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها في نشر الإسلام الوسطي.