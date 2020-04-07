محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض الخيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية

افتتح محافظ الاسكندرية محمد الشريف، المعرض الخيري المجاني للملابس الجاهزة لتوزيعها على المواطنين البسطاء في القرى والنجوع بمحافظة الإسكندرية، والذي يقام تحت رعاية محافظ الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني وبمشاركة جروب أبواب الخير برئاسة الدكتورة أمل النجار وعضوية المهندس عمر هاشم.

ويأتي المعرض في إطار توفير حياة كريمة للأسر الأولي بالرعاية.

وخلال تفقده باكيات وأقسام المعرض، أشاد المحافظ بتنظيم مثل تلك المعارض، التي تساهم بشكل كبير فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وقدم المحافظ الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنظيم هذا المعرض، لافتاً إلى الدور القوي الذي تقوم به في تقديم العمل الخدمي والتنموى، ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.