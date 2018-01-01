 بلجيكا تحقق انتصارها الثاني في منافسات كرة السلة للسيدات بأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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بلجيكا تحقق انتصارها الثاني في منافسات كرة السلة للسيدات بأولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:04 ص

حققت بلجيكا انتصارها الثاني في منافسات كرة السلة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتغلبت على بورتو ريكو 87 / 52 اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وفرض المنتخب البلجيكي تفوقه طوال المباراة حيث تقدم على منافسه 23 / 16 و20 / 8 و17 / 13 و27 / 15 .

وكان المنتخب البلجيكي قد استهل مشواره بالفوز على نظيره الأسترالي، بينما خسر منتخب بورتو ريكو مباراته الأولى أمام الصين.

وتشهد المجموعة الثالثة اليوم لقاء الصين مع أستراليا، كما تشهد المجموعة الثانية لقاء أمريكا مع اليابان وفرنسا مع نيجيريا.


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