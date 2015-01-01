بن زهرة: جائحة كورونا حرمتنا من الاستعداد الجيد للأولمبياد

اعترف العداء المغربي عبد الكيم بن زهرة بأن استعداداته لسباق 3000 متر موانع بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) لم تكن على يرام وأنه يسعى الآن للاستعداد بقوة لبطولة العالم القادمة.

وحل بن زهرة عاشرة في المجموعة الثانية من تصفيات السباق مسجلا ثماني دقائق و63ر28 ثانية ومحققا بهذا أفضل رقم له في الموسم الحالي لكنه ودع السباق من التصفيات.

وقال بن زهرة : "السباق كان صعبا والاستعدادات لم تكن جيدة في ظل ظروف جاحة كورونا ، ولكنني بذلت ما بوسعي. وإن شاء الله أكون أكثر استعدادا خلال بطولة العالم المقبلة".

وعن المشاركة المغربية في ألعاب القوى بالأولمبياد الحالي ، قال بن زهرة إنها مشاركة من خلال وفد صغير هذه المرة يضم 15 عداء من بينهم عدائتين ولكن الجميع يسعى لتشريف اسم بلاده ويبذل قصارى جهده.