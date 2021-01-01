ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في إنجلترا لأعلى مستوى منذ يناير

ارتفع معدل الإصابة بكوفيد-19 في إنجلترا الأسبوع الماضي، ما يضعف الآمال بأن البلاد قد تجاوزت الطفرة في حالات الإصابة اليومية في وقت سابق من هذا الصيف.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قال مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الجمعة إن النسبة المئوية للأشخاص الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية بالفيروس ارتفعت إلى 57ر1 وهي الأعلى منذ يناير مقابل 36ر1.



وكان من المتوقع أن يتراجع المعدل بعد أن انخفضت حالات الإصابة اليومية في النصف الثاني من يوليو.



وكانت الأرقام اليومية تشير إلى أن الوضع في بريطانيا كان يتحسن بعد أن تسببت سلالة دلتا الأكثر قدرة على العدوى في موجة جديدة من الإصابات.



لكن الحكومة وخبراء طبيين قالوا إنه ليس من الواضح معرفة السبب وراء هذا التغير وأنه من السابق لأوانه القول إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.



ويبدو القلق مبررا حيث إن الأرقام تزايدت مجددا في الأيام القليلة الماضية. وسجلت بريطانيا يوم الخميس الماضي 31 ألفا و117 إصابة جديدة، مقابل 27 ألفا و734 إصابة الأربعاء الماضي.



وعلى الرغم من أن الإصابات لا تزال منخفضة من نحو 55 ألف حالة في 17 يوليو، فهي تمثل ثاني زيادة يومية على التوالي.