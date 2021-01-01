العاهل البحريني يشيد بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة مع باكستان

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، بعمق وتميز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بلاده وباكستان، وما تستند إليه من أسس قوية من التفاهم والثقة والاحترام والتعاون والتنسيق المشترك.

جاء ذلك - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، خلال استقبال العاهل البحريني وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي يزور البلاد؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة بين البحرين وباكستان، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

ومن جانبه.. أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن عميق شكره وامتنانه للبحرين على ما حظي به من حفاوة الاستقبال، مشيدا بجهوده ودعمه المتواصل لتوثيق علاقات الصداقة المتميزة مع بلاده.