 قيرغيزستان: تسجيل 958 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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قيرغيزستان: تسجيل 958 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:21 ص

أعلنت وزارة الصحة في قيرغيزستان، اليوم الجمعة، تسجيل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 161 ألفا و973 إصابة على مستوى البلاد.
وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2311 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي برس) القيرغيزية.
وتعافى على مدار أمس، 1485 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين إلى 142 ألفا و984 شخصا منذ شهر مارس عام 2020.

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