تتويج ميكتيتش وبافيتش بذهبية زوجي التنس للرجال في طوكيو

توج الثنائي الكرواتي نيكولا ميكتيتش ومات بافيتش بالميدالية الذهبية لمنافسات زوجي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز ميكتيتش وبافيتش على مواطنيهما مارين سيليتش وإيفان دوديج بنتيجة 6 /4 و3 /6 و10 /6 في نهائي كرواتي خالص اليوم الجمعة.

واحتاج ميكتيتش وبافيتش إلى ساعة واحدة و38 دقيقة فقط لحسم الفوز والتتويج بالذهب.

وشارك ميكتيتش وبافيتش في طوكيو بعد أن حصدا ثمانية ألقاب في منافسات الزوجي في العام الأول من تعاونهما سويا، حيث أصبحا أول ثنائي كرواتي يتوج بلقب بطولة ويمبلدون لفئة الزوجي في وقت سابق من الشهر الجاري بجانب فوزهما بثلاثة ألقاب للأساتذة فئة 1000 نقطة ، وهي ميامي ومونت كارلو وروما.