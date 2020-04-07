 الرئاسي الليبي: فتح الطريق الساحلي يوحد مؤسسات الدولة لاسيما العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسي الليبي: فتح الطريق الساحلي يوحد مؤسسات الدولة لاسيما العسكرية

الطريق الساحلي في ليبيا
الطريق الساحلي في ليبيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:28 م

قال المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، إن فتح الطريق الساحلي، خطوة مهمة تقع ضمن المهام التي تعهد بها المجلس وتسهم في تخفيف معاناة الليبين، وكذلك تعجل بتحقيق تطلعاته في التغيير وتوحيد مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية.

ووصف المجلس الرئاسي الليبي، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، استكمال فتح الطريق الساحلي بـ"اللحظة التاريخية التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر".

وهنأ الرئاسي، الشعب الليبي، بهذا الحدث الذي يأتي تتويجًا للجهود التي قام بها المجلس، طيلة المدة الماضية مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، دعمًا للجهود التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

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