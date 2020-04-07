عرض الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر" على شاشة "mbc مصر"، لقطات تُظهر احتفال طالبات بالمرحلة الثانوية العامة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأظهرت اللقطات، عددًا كبيرًا من الطالبات وهن يحتفلن بالغناء والرقص والزغاريد والتصفيق؛ فرحة بانتهاء الامتحانات، التي عُرفت على مدار سنوات طوال بأنها تثير فزعًا في البيوت المصرية على مدار عام كامل.

احتفالات أكثر صخبًا أظهرتها لقطات أخرى، لعدد من طلاب الثانوية، وهو يشعلون ألعابًا نارية، ويرددون "خلصت"، في إشارة إلى انتهاء ماراثون الامتحانات الشاق.

ولم يتبين مكان تصوير هذه المشاهد الاحتفالية، كما لم يذكر شريف عامر شيئًا عن موقع التقاطها.

على النقيض من هذا المشهد، حملت امتحانات الثانوية واقعة حزينة عندما توفيت الطالبة منار محمد عبدالباقي سعدة، طالبة الثانوية العامة، أثناء دخولها امتحان الفيزياء في لجنة مدرسة نصر عبدالغفور بمنوف.

وذهبت أقاويل، وصفتها وزارة التربية والتعليم بأنها شائعات، إلى أن الطالبة توفيت من جرّاء صعوبة الامتحان، لكن الوزارة نفت ذلك وقالت إن الطالبة توفيت قبل دخول قاعة الامتحان.

الأمر نفسه أكده والد الطالبة الراحلة، الذي أكد أن ابنته لم تدخل الامتحان من الأساس، ولم تكن متخوفة من الامتحانات مثلما ردد البعض، موضحًا أن ابنته كانت من المتفوقين في دراستها، وكانت تحصل على المراكز الأولى.

وانتهت يوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، حيث أدّى 255 ألفا و353 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما تختتم امتحانات الشعبة العلمية يوم الاثنين المقبل.

