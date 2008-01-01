تقارير: وستبروك يرحل عن ويزاردز وينضم إلى ليكرز

ذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس أن نجم واشنطن ويزاردز راسل وستبروك انتقل إلى صفوف لوس أنجليس ليكرز ونجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس بعد اتفاق بين الناديين المشاركين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأوضحت قناة "إي إس بي إن" وصحيفة "يو إس آيه توداي" وموقع "ذي أتلتيك" أن صانع الألعاب البالغ من العمر 32 عاماً تمت مبادلته بثلاثة لاعبين هم كايل كوزما ومونتريزل هاريل وكنتافيوس كالدويل-بوب بالاضافة إلى الاختيار الـ22 في الـ"درافت" المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب الخميس، فيما تخلى ويزاردز لليكرز عن اختياره في الدور الثاني للدرافت في عامي 2024 و2028.

وبلغ معدل وستبروك، المولود في ضواحي لوس أنجليس، 22,2 نقطة و11,5 متابعة و11,7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة مع ويزاردز الموسم الماضي.

واختير وستبروك المتوج مع منتخب بلاده بالذهب الأولمبي في لندن 2012، أفضل لاعب في الدوري عام 2017 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، وخاض مباراة كل النجوم تسع مرات.

وقال وستبروك في تغريدة على حسابه في تويتر: "شكرًا لفريق واشنطن ويزاردز! لقد رحبتم بي وبعائلتي بأذرع مفتوحة منذ اليوم الأول"، مضيفا "الجميع من المكتب، إلى الجهاز التدريبي، المدربين، زملائي، والجماهير. أنا ممتنٍ للجميع بمنحي فرصة اللعب ومساندتي في كل خطوة في مشواري".

وتابع "لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للانسجام في صفوف فريق العاصمة، وسأكون ممتنًا ومقدرًا إلى الأبد لتجربتي مع الفريق".

ولعب وستبروك 11 موسماً متتالياً مع أوكلاهوما سيتي ثاندر من 2008 الى 2019، قبل الانتقال إلى صفوف هيوستن روكتس موسم 2019-2020 ومنه إلى ويزاردز في ديسمبر وساهم في بلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2018.

وكان وستبروك دخل تاريخ دوري المحترفين من بابه الواسع في مايو الماضي بتحقيقه الـ"تريبل-دابل" للمرة الـ128 في مسيرته، محطماً الرقم القياسي السابق بحوزة الاسطورة أوسكار روبرتسون والذي بقي صامداً 47 عاماً، قبل أن يرفع غلته إلى 184 "تريبل دابل" بنهاية الموسم.

وحقق وستبروك في عام 2017 رقماً قياسياً في عدد الـ"تريبل دابل" في موسم واحد عندما بلغ حاجز 42، ليعادل إنجاز روبرتسون ويصبحان الوحيدين يحققان هذا الإنجاز في تاريخ الدوري، علماً أن وستبروك نجح في تكراره في ثلاثة من المواسم الأربعة التالية أيضًا.