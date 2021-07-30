شباب بلوزاد يفوز على شبيبة القبائل ويقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الجزائري

تغلب شباب بلوزداد على ضيفه شبيبة القبائل 2 /1، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة 22 من المسابقة، ليقطع خطوة هامة نحو طريقه في الاحتفاظ باللقب.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 69 نقطة متقدما بسبع نقاط عن شبيبة الساورة ووفاق سطيف ملاحقيه المباشرين قبل أربع جولات من ختام الموسم، فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 52 نقطة في المركز السابع و لا زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وسجل شمس الدين نساخ، وأمير سعيود، هدفي شباب بلوزداد في الدقيقتين 28 و44، على الترتيب، بينما أحرز كسيلة بو عالية، هدف شبيبة القبائل في الدقيقة 35.

وكان شباب بلوزداد قد ضمن مشاركته في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أبطال أفريقيا، بعد قرار رابطة دوري المحترفين الجزائري تأجيل المرحلة 35 من المسابقة إلى التاسع من أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الجزائري قد كشف أمس الخميس، أنه سيعتد بترتيب الدوري عند تاريخ العاشر من الشهر المقبل، لتحديد الأندية الجزائرية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، مؤكدا أن الدوري سيستمر حتى المرحلة الأخيرة.

وأوضح الاتحاد أن متصدر ووصيف جدول ترتيب الدوري في هذا التاريخ هما من سيمثلان الجزائر بدوري الأبطال، فيما يشارك صاحب المركز الثالث بالكونفيدرالية رفقة المتوج بلقب كأس الرابطة.

وأضاف أنه في حالة ما إذا أنهى الفريق الفائز بكأس الرابطة الموسم في أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري عند التاريخ المذكور، فإن الفريق المتأهل للنهائي سيكون ممثلا ثانيا للجزائر بالكونفيدرالية.