أشاد يحيى الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد، بالفوز الذي حققه الفراعنة على السويد بنتيجة 27-22 مشيرًا أن الأداء الجماعي هو كلمة السر وعامل التفوق من أجل حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة اليد تصريحات الدرع عقب الفوز على السويد، قائلًا:" قدمنا كل ما لدينا، أخيرا لعبنا كفريق، في المباريات الأخيرة كنا نلعب جيدا لكن بأداء فردي أو ما شابه، لكن هناك عمل جماعي الآن، هناك روح قتالية ورغبة في الفوز، الفريق كله يساعد بعضه بعضا".

وأضاف:" لا أحد يفكر في نفسه، هذا شيء جيد في دور المجموعات، تتعلم شيئا فشيئا في كل مباراة، علينا التعلم من أخطائنا، هذه ليست النهاية، وإنما بداية فريق رائع".

وأوضح:" استعدينا بشكل جيد، وبدأنا المباراة جيدًا، راجعنا أخطاءنا في المباراة الماضية، سواء كانت قرارات أو طريقة اللعب أو على المستوى التكتيكي، وكيفية المحافظة على طاقتنا".

وأشار:" في كأس العالم، كنا نبذل 200% في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني، بلا تغيير في اللاعبين، بلا شيء، لا نستطيع التنفس في آخر 10 دقائق. الآن نغير اللاعبين، الكل يشارك، الكل يدعم الآخر، والمميزون ليسوا لاعبا أو إثنين، ستجد في قائمة مسجلي الأهداف 7 أو 8 لاعبين".

وأكد:" الأولمبياد كوكب مختلف، تكون وحدك، تفكر كرياضي، ترى كل الرياضيين كيف يعيشون ويعملون، وفي زمن كورونا لا نتجمع كثيرا، لكن عليك نسيان أي شيء خارج هذه القاعة".

وأتم:" لدي حلم هنا وهدف أريد الوصول إليه، عليك مواصلة التعلم ولا تقل لقد مللت، لا تفقد تركيزك ولو بنسبة 1%، هذا ما نتعلمه ونبني تواصلنا مع بعضنا البعض كفريق، نلقى احتراما من الجميع وبالطبع نحترم كل الفرق، لهذا نلعب كل مباراة بنسبة 100%، علينا التركيز على ذلك. هذا أهم شيء في فريقنا".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على السويد حيث ارتفع رصيد الفراعنة للنقطة 6، وسيلتقي أبناء النيل مع البحرين في ختام مباريات دور المجموعات يوم الأحد المقبل.